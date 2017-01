Spionage: Mercedes-Benz G-klasse

Afgelopen jaar kreeg onze spionagefotograaf al diverse keren testexemplaren van de nieuwe generatie G-klasse tegen het lijf. Dat het uiterlijk van de nieuwe generatie G-klasse, waarvan de huidige al in 1979 op de markt verscheen, sterk overeen lijkt te komen met het ontwerp dat de eerste G-klasse draagt, is geen verrassing meer. Voor het eerst kunnen we nu het interieur van de nieuweling bekijken.

Het valt direct op dat de nieuwe Gelandewagen een, zeker ten opzichte van de huidige G-klasse, zeer modern interieur krijgt waarin een groot digitaal instrumentenpaneel is te zijn, ogenschijnlijk hetzelfde exemplaar als in de E-klasse.

Opnieuw lijkt Mercedes-Benz de nieuwe G-klasse een hoekig voorkomen te geven, dat nagenoeg identiek is aan dat van zijn voorganger. Her en der verwachten we wat designinvloeden van de Ener-G-Force terug te vinden. De nieuweling lijkt vooral in de breedte te groeien.

Bekijk foto's van de Mercedes-Benz G-klasse in groot formaat