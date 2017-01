Reactie Fiat Chrysler NL op dieselgate

FCA Nederland vertelt AutoWeek in afwachting te zijn van van hoe de zaak zich in de Verenigde Staten afwikkelt. Logischerwijs verklaart de importeur de verklaring van CEO Sergio Marchionne te volgen. "We hebben niets verkeerds gedaan. FCA heeft geen verboden software gebruikt in zijn auto's."

De internationale afdeling van FCA zegt de afgelopen maanden enorme hoeveelheden informatie aan de EPA en andere autoriteiten gestuurd te hebben waarin het bedrijf zijn 'uitstootcontrolesystemen' uitlegt. Het concern zegt onder andere aangeboden te hebben nieuwe software te ontwikkelen voor zijn 'uitstootcontrolesystemen'. De toegepaste systemen voldoen volgens FCA volledig aan de eisen.



"We zitten nu in de wachtkamer. We wachten af wat er verder besloten wordt", vertelt FCA Nederland ons.



De in opspraak geraakte diesels zijn de Jeep Grand Cherokee en de Dodge Ram met 3,0-liter metende V6 EcoDiesel. Hoeveel Grand Cherokees en RAM's deze dieselmotor in het vooronder hebben, wordt momenteel door FCA Nederland uitgezocht, zo laat de importeur weten.

