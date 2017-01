Mysterieuze Porsche gespot

Spyshots van hagelnieuwe ingepakte Porsches zorgen vaker voor vraagtekens, al heeft dat meer te maken met het wegens de aanwezigheid van camouflage moeilijk te maken onderscheid tussen 911-versies. Vandaag krabben we ons om een andere reden stevig achter de oren.

Het fanatiek ingepakte testmodel draagt de koets van de Panamera, al is de auto fors hoger. De Panamera Shooting Brake is het waarschijnlijk niet, daar die aanstaande nieuweling zich op foto's met een compleet ander testuiterlijk lieten zien. Het zou kunnen dat Porsche hier een Cayenne Coupé aan de tand aan het voelen is, een model dat mee moet liften op de hype van de coupé-suv's.

Een andere mogelijkheid heeft te maken met stekkerkracht. Porsche is voornemens om anno 2020 een volledig elektrische sedan op de markt te brengen, een auto waaraan de Mission E Concept voorafging. De Panamera-koets laat zich dan beter verklaren. De productieversie van de 600 pk sterke Mission E moet omstreeks 2020 op de markt komen. Inmiddels is Porsche al even bezig met het treffen van voorbereidingen.

