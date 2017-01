Infiniti QX50 toont interieur

Eind december liet Infiniti de eerste afbeelding los van de QX50 Concept om een week later meer foto's van het exterieur los te laten. Hoe het binnenste was vormgegeven, bleef nog even onder de pet. Gisteren heeft Infiniti dan toch echt alle informatie en beelden vrijgegeven van zijn toekomstvisie.

We wisten al dat de QX50 Concept een tweede concept-car was die moet laten zien hoe de nieuwe generatie QX50 wordt vormgegeven. Het studiemodel is een doorontwikkeling van de Sport Inspiration Concept die vorig jaar in China schitterde. Denk de typische concept-glimmers weg en de productie-Q50 staat voor je neus.

Ook het interieur lijkt nagenoeg productierijp. We zien een dashboard met vloeiende lijnen, een digitaal instrumentarium en twee infotainmentschermen op de middenconsole. Het geheel is afgewerkt met stapels leer en op de portieren komen we zelfs blauw leer tegen. De bijzondere stoelen aan zowel voor- als achterzijde worden voor de productieversie ongetwijfeld vervangen door gebruikelijker vormgegeven exemplaren.

De QX50 Concept, uitgerust met semi-autonome ProPilot-techniek, heeft een bijzonder kloppend hart. Een productierijpe 2,0-liter viercilinder turbomotor met variabele compressieverhouding, een primeur in autoland, is goed voor 272 pk en 390 Nm. Geen nieuw model zonder hightech-snufjes.

De nieuwe QX50 verschijnt naar verwachting volgend jaar op de markt. De cross-over komt zeker niet te vroeg. Het huidige exemplaar draait in de basis sinds 2007 mee en verscheen aanvankelijk als EX op de markt.

Bekijk foto's van de Infiniti QX50 in groot formaat