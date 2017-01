Volkswagen verlengt Tiguan tot Allspace

Medio vorige maand werd in China al een verlengde Tiguan gepresenteerd. Vandaag is de Amerikaanse versie aan de beurt: de Allspace. Dit is tevens de enige Tiguan die op de Noord-Amerikaanse markt verschijnt.

Op termijn komt de Tiguan Allspace als nieuwe Tiguan-variant ook naar de Europese markt. De wielbasis van de langere Allspace bedraagt 2,79 meter waarmee de wielbasis met 11 centimeter is toegenomen. De complete auto groeit 27,2 centimeter in de lengte. Daarmee ontstaat genoeg ruimte voor de montage van een derde zitrij, iets waarmee de Tiguan zich laat omtoveren tot een zevenzitter. Op de Amerikaanse bestellijst komt slechts één motorvariant te staan, een 2,0-liter TSI die 184 pk levert. Op de Nederlandse motorenlijst verwachten we een bredere selectie aan zowel TSI-benzine als TDI-dieselmotoren tegen te komen.

Nederlandse prijzen en specificaties worden spoedig gepresenteerd. Eenmaal op de markt zal de Tiguan Allspace het aan de stok krijgen met auto's als de Skoda Kodiaq en de Nissan X-Trail.

Bekijk foto's van de Volkswagen Tiguan in groot formaat