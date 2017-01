Honda NeuV: eerlijk delen

De Neu-V, wat staat voor New Electric Urban Vehicle, is een studiemodel dat Honda speciaal voor de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft geprepareerd. Autofabrikanten belichten op de techbeurs hun plannen op het gebied van autonome, elektrische, deelbare auto's die afgeladen zijn met 'connectiviteit'. Ook dit Japanse studiemodel is ontwikkeld met de gedachte dat, volgens Honda, een auto normaal gesproken 96 procent van de tijd stilstaat. Dat betekent: autodelen.

Het komt er in feite op neer dat, als de eigenaar zijn NeuV zelf niet gebruikt, derden de auto kunnen bestellen. Als eigenaar vang je daar uiteraard geld voor. De NeuV is verder in staat elektrische energie, het is tenslotte een EV, te verkopen aan het energienetwerk. Kassa!

Ook de Honda beschikt over kunstmatige intelligentie, HANA geheten. Deze Honda Automated Network Assistant schijnt in staat te zijn de emoties van de inzittenden te lezen. Het slimme digitale hulpje geeft op basis van zijn waarnemingen aanbevelingen voor de bijvoorbeeld de radio.

