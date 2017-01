2016 Recordjaar voor McLaren

Dat McLaren wat verkopen betreft stevig aan de weg timmert, bleek medio vorige maand al toen het merk zijn 10.000e auto ooit wist te produceren. Bijna een derde daarvan vond vorig jaar een eigenaar, zo blijkt. Van maar liefst 3.286 McLarens werden vorig jaar de sleutels overhandigd.

Kijken we naar 2015, dan zien we dat McLaren destijds 1.654 auto's aan de man wist te brengen. Daarmee zijn de verkoopcijfers vorig jaar met 99,3 procent gestegen. In Noord-Amerika werden vorig jaar 1.139 McLarens verkocht, 106 procent meer dan in het jaar ervoor. Daarmee is het de belangrijkste afzetmarkt voor het Britse merk.