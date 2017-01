Toyota Concept-i: kunstmatig slim

Medio december liet Toyota al doorschemeren dat het met een 'interieurconcept' mee zou brengen naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, een beurs vol gadgets en nagenoeg ongrijpbare toekomstmuziek. Toyota ziet in de CES een ideaal podium om toekomstvisie te presenteren: de Concept-i.

De Concept-i is volgens Toyota een 'binnenstebuiten' ontworpen concept-car, iets dat erop wijst dat het interieur als eerste is getekend. "Stel je voor dat voertuigen in de toekomst vriendelijk zijn én gericht zijn op jou. Dat is de visie achter de Concept-i" beschrijft Toyota zijn jongste studiemodel. De toon is gezet.

Het witte studiemodel is door Toyota's designcentrum in Californië getekend en volgestopt met door Toyota's Innovation Hub in San Francisco ontwikkelde technologie. Zo heeft Toyota de Concept-i 'kunstmatige intelligentie' meegegeven in de vorm van een computer die "[...] anticipeert op de behoeften van mensen, inspireert tot fantaseren en levens kan verbeteren". Het blijft allemaal enigszins vaag, maar het komt er op neer dat Toyota zich, met de autonome auto in gedachten, met de Concept-i wil richten op het laten zien van een nieuwe gebruikerservaring, daar het interieur van een auto een andere functie krijgt.

De kunstmatige intelligentie, Yui gedoopt, is in staat om emoties te herkennen en leert van de gebruiker. Opvallend is het feit dat Toyota zo min mogelijk schermen heeft toegepast. Gekleurde lampen op de vloer geven aan of de Concept-i zich in autonome modus bevindt en andere lampen doen bijvoorbeeld weer dienst als dodehoekindicator. Tenslotte is ook de achterzijde van de Concept-i in staat te communiceren met de buitenwereld.

Gaan we bovenstaande zaken binnen enkele jaren terugzien op een Toyota die gewoon in de showrooms staat? Waarschijnlijk niet, maar de Concept-i laat zien dat het Japanse merk hard aan het nadenken is over hoe het het binnenste van een autonome auto een nieuwe functie kan geven.

