Spionagebeelden Audi Q8

De Coupé-SUV, een SUV met sterk aflopende daklijn, is helemaal hot, zo lijkt het. Waar een auto als de SsangYong Actyon niet om de juiste redenen aandacht kreeg, werd BMW's X6 als stamvader van de SUV met coupéachtige trekjes gezien. Later maakten we kennis met de X4 en ook Mercedes-Benz doet met auto's als de GLC- en GLE-Coupé vrolijk mee met de hype. Audi is voornemens om met de Q8, die als concept-car debuteert tijdens de North American International Auto Show in Detroit, ook op het succes van de 'sportieve hoogpotigen' mee te liften.

Het mag geen verrassing heten dat de ingepakte Audi op deze foto's zich het beste laat typeren als een Q7 met sportieve aspiraties. We zien een sterk aflopende daklijn en daardoor een minder massief ogende cross-over. Op de plaagplaat die Audi eerder al liet zien, konden we afleiden dat de Q8 ook als plug-in hybride e-tron ten tonele verschijnt. Uiteraard leent de Q8 zich voor een S-versie. In 2018 verwachten we de Q8 in de Nederlandse showrooms.

