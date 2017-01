Kia GT: tipje van sluier

Op een speciaal daarvoor ingerichte site laat Kia regelmatig een nieuwe video los waarop de productie-GT te zien is. In het begin bleef het bij het instrumentarium, later zagen we een duister silhouet. Maandag wordt de vorm van de koplampen duidelijk en schemert de kleur - rood- van het gefilmde exemplaar door.

Dat betekent dat ook de carrosserie iets meer van zich laat zien, al blijft het bij details. Gelukkig is ook de auto in z’n geheel al eens gefotografeerd, al kwam die plaat natuurlijk niet uit de koker van Kia zelf.

De ‘GT’, zoals we ‘m voorlopig maar noemen, is een grote vierdeurs coupé die veel uiterlijke overeenkomsten vertoont met de Optima. Toch is de nieuweling duidelijk sportiever, wat onder meer tot uiting komt in het feit dat de sprint van 0 naar 100 in ieder geval voor één versie in zo’n 5 seconden mogelijk moet zijn.

Kijk hier de video.