Infiniti QX50 Concept

Infiniti's QX50 staat te trappelen om het Amerikaanse publiek voor zich te winnen tijdens de North American International Auto Show die volgende week losbarst in Detroit. De doorontwikkeling van de Sport Inspiration Concept die vorig jaar in China werd gepresenteerd, laat zien hoe de nieuwe QX50 eruit moet komen te zien.

De nieuwe QX50 is volgens Infiniti getekend volgens de nieuwe Powerful Elegance-designtaal. De nieuwe cross-over is voor Infiniti overigens zeer welkom. Het gelijknamige model dat op dit moment in de showrooms staat, stam tin de basis uit 2007 is daarmee nu zo'n tien jaar oud. De QX50 Concept heeft een bijzonder kloppend hart. Een productierijpe 2,0-liter viercilinder turbomotor met variabele compressieverhoudingen, een primeur in autoland, is goed voor 272 pk en 390 Nm. Geen nieuw model zonder hightech-snufjes. Zo krijgt de QX50 Concept semi-autonome ProPilot-techniek mee.

