Daihatsu gaat los in Tokyo

Daihatsu bedacht vier recepten die het vervolgens over zijn modellengamma heeft uitgestort. De Sporza-lijn, de rode modelletjes, zijn volgehangen met designdetails uit de racerij. Zowel de Boon, Thor, Copen en de Canbus zijn als stoere racers aangekleed.

Op technisch vlak verandert er vrij weinig, maar de uiterlijke pracht maakt ongetwijfeld een hoop goed. Een speciale vermelding verdient de Canbus Sporza, een stoere versie van de Daihatsu met de hoogte-breedteverhouding van een rechtopstaand boek.

Dan zijn er de Beach Cruisin'-versies van dezelfde Canbus en Boon. De Canbus lijkt met deze retrosaus met enige fantasie een Japanse interpretatie van het aloude Volkswagenbusje te zijn. We zien chroomaccenten, dichte wielen met whitewalls en houtafwerking. Hetzelfde retrorecept is toegepast op de Boon.

De derde reeks volgehangen Daihatsus is besprenkeld met Cross Field-ingrediënten. Zowel de Cast Activa als de Wake, een blokkendoos op wielen, zijn als avontuurlijke deelnemers gepresenteerd. Minder te spreken zijn we over Grand Custom-lijn. De Daihatsu Thor (echt), Move Custom en Tanto Custom lijken met hun bumperpakketjes en blauwe details weggereden te zijn uit de Fast and the Furious-films.

Originele versies

Wll je meer weten over de originele versies van de hierboven beschreven modellen, dat kunnen we ons goed voorstellen. Hieronder staan de nieuwsberichten op een rij waarin de kleintjes van Daihatsu worden voorgesteld.



Daihatsu Boon

Daihatsu Thor

Daihatsu Move Canbus

Daihatsu Copen

Daihatsu Move Custom

Daihatsu Tanto Custom

Daihatsu Cast Activa

Daihatsu Wake

