Kia verrast met nieuwe Picanto

In plaats van een stukje van een koplamp of een lijntje op het portier te tonen, tekent Kia's designafdeling direct maar de complete nieuwe Picanto voor ons. Eerder dook de volgende generatie van de compacte Koreaan al op in spionagekostuum. Ook hebben we zijn nieuwe front al digitaal kunnen bekijken.

Designtechnisch lijkt Kia voort te borduren op het ontwerp dat de huidige generatie Picanto draagt. Een model dat in 2011 op de markt verscheen en in 2014 onder het mes ging. In grote lijnen herkennen we dus het huidige model, al komt het complete ontwerp op deze schetsen krachtiger over.

In Nederland zijn in totaal 87.485 Picanto's verkocht, wat het in ons land de best verkochte Kia ooit maakt. Op plek twee staat de Rio, die met een ruime 40.000 stuks nog niet half zo goed verkoopt als zijn kleinere broer.

Begin 2017 wordt de nieuwe Picanto onthuld, waarschijnlijk tijdens de Autosalon van Genève die in maart plaatsvindt.

