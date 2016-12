Stagiair tekent Volkswagen Varok Concept

In Australië wordt het fenomeen pick-up-truck op een andere manier vormgegeven dan in de Verenigde Staten. In 'down-under' zijn het niet alleen hoogpotige alleskunners, maar zijn de op achterwielaangedreven sedans en stationwagens gebaseerde utes juist sportief van aard. General Motors doet er bijvoorbeeld goede zaken met de Holden Ute, een lage tweezitter met een lange bak én indien gewenst een 6,2-liter V8.

Omdat Utes in Australië 'cool' zijn en ook bij jongeren grote populariteit genieten, is het niet verwonderlijk dat Fuchs juist deze autosoort verkoos voor z’n project. Volkswagen speelt een kleine rol in Australië, waar het traditioneel Holden, Ford en de Japanse merken zijn die hoog in de verkoopstatistieken eindigen.

Een ute bieden de Duitsers dan ook niet aan. De door photoshop-kunstenaar Pierre Joveneaux getekende Varok is meer dan dat, want de auto laat zich door middel van een losse ombouw omtoveren tot een soort shooting brake. Die ombouw lijkt op z’n plek te blijven dankzij een soort spanband, die ook kan dienen om surfplanken, kano’s en ander lifestyle-speelgoed op z’n plek te houden. Oordeel zelf: is Fuchs geslaagd?

