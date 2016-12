Gecamoufleerde BMW M5 betrapt

In oktober schoof BMW de nieuwe 5-serie (G30) naar voren. De Fünfer werd in diverse smaken gepresenteerd waarvan de pittigste de beresterke M550i was. De eerste letter in zijn typeaanduiding smaakt uiteraard naar meer. Een échte M5 zit in het vat en deze woensdag hebben we hem dankzij het snelle handelen van Rick Kramer weer in beeld!

De vier uitlaatpijpen, zijn grote lichtmetaal en kleinere bodemvrijheid liegen er niet om: hier komt iets 'serieus snels' voorbij. Waar de huidige M5 560 pk uit een bi-turbo V8 perst, verwachten we dat de G30 M5 rond de 600 pk uit een doorontwikkeling van die achtcilinder weet te wringen.

In de basis lijkt de nieuwe M5 een vierwielaandrijver te worden. Wie vreest dat overstuur daarmee tot het verleden behoort, lijkt niet te hoeven vrezen. Uit geruchten blijkt dat de M5 met een druk op de knop om te toveren is in een achterwielaandrijver.

