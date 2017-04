Senaat wacht niet op nieuwe regering met behandeling Oekraïne-verdrag

Een voorstel van de PVV om het onderwerp als 'controversieel' te bestempelen kreeg dinsdag geen steun van andere partijen.

De uitslag van de stemming stond al vast. Vorige week bleek al dat de meeste senatoren de kwestie gewoon willen behandelen. Dit was tegen het zere been van de PVV, die fel tegenstander is van het verdrag. De senaatsfractie van de partij vroeg daarom een stemming aan.

In de Tweede Kamer zijn, in tegenstelling tot de senaat, heel veel onderwerpen in de koelkast gezet tot er een nieuwe regering wordt gevormd. De definitieve lijst, die ruim dertig pagina's beslaat, wordt dinsdag vastgesteld.

Het associatieverdrag met Oekraïne werd vorig jaar in een referendum aan de Nederlandse bevolking voorgelegd. Een meerderheid stemde toen tegen.