Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Push & Pop

Een simpele maar verslavende puzzelgame waarbij je rijtjes van blokjes moet maken. Door te vegen bestuur je een stapel blokjes met een gezichtje over een vierkant platform. Daar staan lukraak wat andere kubussen op, en het is de bedoeling om er vijf op een rij te krijgen.

Dat doe je door de kubussen te schuiven, een te gelijk of per rijtje. Elk rijtje van vijf verdwijnt en levert een punt op, en alle lege vlakjes op het platform worden gevuld met punten die je verzamelt door er overheen te bewegen.

Maar om de veeg valt er een extra kubus op het platform. Daardoor moet je tactisch spelen, want als het platform vol komt te liggen en je poppetje niet meer kan schuiven, is het game over. In Push & Pop is het dan ook de kunst om zo lang mogelijk vol te houden.

Download Push & Pop voor Android of voor iOS (gratis)

Merge

Merge is een todo-app die specifiek ontworpen is voor koppels die samenwonen. Taken in de app worden onderverdeeld in vier categorieën: Home, Shop, Vote en Pay. Home is om huishoudelijke taken bij te houden, en Shop voor boodschappenlijstjes. In Pay kun je alle geldzaken kwijt.

In Vote kunnen stellen stemmen over van alles: naar dat feest gaan of niet? Pasta of patat eten? De app synchroniseert alles tussen de twee gebruikers van de app. Ook is het mogelijk om taken te exporteren naar de standaard Herinneringen-app van iOS.

Download Merge voor iOS (gratis)

Fast Finder

Met Fast Finder kun je razendsnel apps en bestanden op je Android-toestel zoeken en openen. In plaats van dat je op zoek moet naar een app en in de app misschien ook nog naar een bestand, begin je gewoon te tikken in Fast Finder.

In de app kan je zowel zoeken op bestandsnaam maar ook op steekwoorden die in bijvoorbeeld een document voorkomen. Ook is het mogelijk op een bestandstype zoals bijvoorbeeld pdf te zoeken.

​

Meer dan een zoekbalk is Fast Finder niet. De app heeft een licht en donker thema en eentje speciaal voor amoled-schermen. Ook is Fast Finder met launcher-apps te koppelen, zodat de app met bijvoorbeeld Nova launcher met een dubbeltik op de thuisknop te openen is.

Download Fast Finder voor Android (gratis)