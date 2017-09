Facebook test functie om met vrienden af te spreken

De functie werd ontdekt door Motherboard. Journalist Jacob Dubé kreeg een melding dat een aantal vrienden mogelijk met hem af wilden spreken gedurende de week. Vervolgens waren er foto’s van vrienden te zien, waarbij de vraag stond of hij met hen af wilde spreken. Het antwoord zou verborgen blijven, tenzij beide gebruikers 'ja' antwoorden.

Facebook heeft de test tegenover The Verge bevestigd. "Mensen gebruiken Facebook vaak om plannen te maken met vrienden. We doen nu een erg kleine test in de Facebook-app om dat gemakkelijker te maken", aldus een woordvoerder.

De test zou alleen in Nieuw-Zeeland en in de Canadese stad Toronto plaatsvinden. Het is niet bekend of de functionaliteit later nog naar gebruikers in andere landen komt.