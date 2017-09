KLM verstuurt instapkaarten via WhatsApp

Dat meldt het bedrijf dinsdag. De luchtvaartmaatschappij is een van de weinige bedrijven die de nieuwe dienst van WhatsApp test.

De vliegmaatschappij gaat via WhatsApp boekingsbevestigingen, incheckmeldingen en instapkaarten versturen. Daarnaast worden gebruikers via de chatdienst op de hoogte gebracht van vluchtwijzigingen.

KLM benadrukt dat er alleen relevante informatie via WhatsApp verstuurd zal worden naar gebruikers. Er zijn geen plannen om reclame via de chatapplicatie te versturen.

Op termijn betalen

WhatsApp maakte eind augustus plannen bekend om accounts van bedrijven te verifiëren. Een vinkje moet duidelijk maken of een account daadwerkelijk van een bedrijf is. Daarmee wordt het voor gebruikers makkelijker om mogelijke nepaccounts op WhatsApp te identificeren.

Uiteindelijk wil WhatsApp geld gaan vragen voor sommige onderdelen van zijn zakelijke chatdienst, zegt WhatsApp-COO Matt Idema tegen Fox Business. "We willen een fundering leggen om mensen te laten communiceren met bedrijven, en om de reacties te krijgen die ze willen", aldus Idema. "We zijn van plan om bedrijven in de toekomst te laten betalen."

Vooralsnog is het voor bedrijven gratis om klanten via WhatsApp te benaderen. WhatsApp heeft nog niet besloten voor welke functies bedrijven uiteindelijk moeten gaan betalen. In de komende maanden worden diverse nieuwe functies getest, stelt de chat-app op zijn blog.

Facebook nam WhatsApp in 2014 over voor 19 miljard dollar. Daarmee heeft het sociale netwerk de populairste chatdienst ter wereld in handen, maar een verdienmodel ontbrak tot nu toe nog.