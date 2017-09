Telegram voegt stickerfavorieten en ondersteuning voor Twitch-video's toe

Dat meldt Telegram in een blogbericht. De nieuwe functionaliteiten zijn onderdeel van de update naar versie 4.3 van de app.

Gebruikers kunnen elkaar in groepen direct aanspreken door de @-gebruikersnaam van groepsleden in een bericht te gebruiken. Via een speciale @-knop is het mogelijk om direct naar de vermeldingen te gaan. Die knop verdwijnt als alle berichten waarin de gebruiker genoemd wordt gelezen zijn.

Ook is het voor gebruikers die vijf of meer stickerpakketten geïnstalleerd hebben staan mogelijk om stickers als favoriet aan te merken. De favoriete stickers staan boven aan het stickerpaneel in de app. Groepen van honderd of meer deelnemers kunnen voortaan officiële groepsstickers instellen.