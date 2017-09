Ambulancedienst Utrecht schat verwondingen patiënt in met app

Dat moet ervoor zorgen dat patiënten direct naar een gespecialiseerd traumacentrum kunnen worden gebracht, bevestigt de ambulancedienst aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens de website worden elk jaar duizenden ernstig gewonde personen naar een ziekenhuis gebracht dat niet gespecialiseerd genoeg is om goed te kunnen helpen. De app moet hier een einde aan maken.

De ambulanceverpleegkundigen moet in de app vragen beantwoorden over de toestand van de patiënt. Dit zou in totaal ongeveer een minuut duren.

De ambulancemedewerkers in Utrecht testen de app een jaar lang. De regio Brabant zal op een later moment de app in gebruik nemen. Volgend jaar moet blijken hoe effectief de vragenlijst is.