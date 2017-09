Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Data Wing

Een futuristische racegame die verrassend genoeg een vrij diepgaand, mysterieus verhaal vertelt. De game speelt zich af in een computer, en het is aan jou om data van punt A naar punt B te brengen. Dat doe je al racende over een circuit, waarbij je een vliegend pijltje bestuurt door links of rechts op het scherm te tikken. Remmen doe je door beide kanten even vast te houden. Laat los en het pijltje gaat steeds sneller vooruit.

Die bediening leent zich prima voor de snelle wendingen, te meer omdat het pijltje harder gaat als je bochten heel ruim neemt. De vlam van het pijltje brandt dan fel tegen de buitenste lijn van de bocht en je schiet vooruit. Dat heeft de game de dynamiek van een drift-game, niet van een standaard racespel, waarbij je bochten juist zo kort mogelijk probeert te nemen. Tof is ook dat het scherm lichtjes mee kantelt met de bochten die je maakt, waarmee het bochtenwerk directer voelt.

Data Wing is erg sfeervol vormgegeven, met simpele lichtgevende lijnen tegen achtergronden die eruit zien als jaren '80 computersimulaties op een ouderwetse beeldbuis. De gebruikte dancemuziek past erg goed bij de setting. Je wordt in het spel begeleid door Mother, het computerprogramma dat de opdrachten uitdeelt. Dat verhaal is mysterieus, soms grappig en wordt goed gedoseerd tussen de levels door. Ook fijn: data wing is helemaal gratis, zonder advertenties.

Download Data Wing voor Android of voor iOS (gratis)

Bloom

Kleurboeken voor volwassenen zijn al een tijdje een manier om even aan stress te ontsnappen. Logisch dus dat ook apps daar op inspringen, je kan je kleurpotloden immers niet altijd overal mee naartoe nemen. Bloom is zo'n app, en biedt precies wat je zou verwachten: kleurplaten die je kan inkleuren door alle vlakjes aan te tikken.

Zelf een kleurende beweging maken hoeft niet met Bloom. Wel kun je kiezen uit verschillende gereedschappen: een vetkrijtje of een potlood voor een handgemaakt uiterlijk, of het digitale verfemmertje voor een onberispelijk resultaat. Wie betaalt krijgt toegang tot meer gereedschappen en kleurplaten, maar standaard biedt de app eigenlijk al voldoende.

Dagelijks krijg je nieuwe gratis kleurplaten in allerlei categorieën. Je kan extra kleurplaten vrijspelen door met de camera van je telefoon op zoek te gaan naar bepaalde kleuren. Eenmaal klaar kan je je kleurlplaten exporteren, om bijvoorbeeld als wallpaper te gebruiken.

Download Bloom voor iOS (gratis)

Letterboxd

De leukste film-app is er nu ook voor Android. Letterboxd is één app waarin je zelf kan bijhouden wat je van films vind die je gezien hebt, nog te verschijnen films in de gaten kan houden en je mening kan vergelijken met vrienden.

Hoewel de app zonder account te gebruiken is, wordt Letterboxd pas echt leuk met een account. Na koppelingen met Facebook en Twitter kun je vrienden in de app volgen. Je ziet welke films zij hebben gezien en wat ze er van vinden. Ook toont Letterboxd welke films onder alle gebruikers populair zijn, met gemiddelde scores.

Dat maakt Letterboxd dé app die je opent als je niet weet welke film je moet gaan kijken, en naderhand opnieuw om te noteren wat je er van vond. Dat kan je doen door enkel een sterrenscore te geven, of door een recensie te schrijven. Het leukste is dat je bij films die vrienden al gezien hebben, direct ziet staan wat ze er van vonden. Dat maakt het stukken toegankelijker om ook eens films te proberen die je zelf niet direct zou bekijken.

Download Letterboxd voor Android of voor iOS (gratis)