WhatsApp laat eerste bedrijven geverifieerde accounts aanvragen

De chat-app is begonnen met het verifiëren van de eerste zakelijke accounts, zo blijkt uit een pagina op de website van WhatsApp.

Vorig jaar maakte WhatsApp al bekend dat bedrijven op termijn zouden worden toegelaten tot de dienst. Zakelijke chats zijn een mogelijke bron van inkomsten voor de Facebook-dochter, die verder gratis en zonder advertenties opereert.

Op de site van WhatsApp is te lezen dat slechts een klein aantal bedrijven toegang heeft tot een geverifieerd account, als onderdeel van een pilot. In de chat-app worden deze accounts getoond met een groen vinkje om hun echtheid aan te tonen.

De berichten in een chat met een bedrijf worden in het geel getoond, in plaats van in het groen. Dit duidt ook aan dat de berichten niet kunnen worden verwijderd door de gebruiker, waar dat in normale chats wel kan.

Verdienen

Volgens de site WABetaInfo, die de code van de WhatsApp-app analyseerde, zal er een speciale app voor het midden- en kleinbedrijf verschijnen. Daarmee kunnen zij met al hun WhatsApp-klanten chatten. Het is onduidelijk of wordt gewerkt aan een andere oplossing voor grotere firma's.

Gebruikers krijgen in chats met bedrijven te zien of het betreffende account is geverifieerd of niet. De bedrijven kunnen instellen op welke tijden ze bereikbaar zijn, en eventueel automatische reacties sturen buiten kantooruren.

Het is nog niet duidelijk hoe WhatsApp precies geld wil verdienen aan zakelijke chats. De app werd in 2014 overgenomen door Facebook voor 19 miljard dollar, maar er werd vervolgens geen haast gemaakt met het zoeken van een verdienmodel. In juli zei Facebook-topman Mark Zuckerberg dat hij nu wel hoopt dat WhatsApp sneller ontwikkelt om geld te gaan verdienen.