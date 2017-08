Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Polygram

Een sociaal netwerk dat kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning als onderscheidende factor gebruikt. Polygram kan namelijk zien hoe gebruikers op de berichten van anderen reageren, en kan op basis daarvan een bijbehorende emoji bieden.

Die emoji kunnen zelfs geanimeerd worden geplaatst. Dus reageer je verbaasd en moet je daarna lachen, dan doe de emoji hetzelfde. Verfrissend als je het vergelijkt met andere sociale media. In Polygram kun je immers niet doen alsof je enthousiast bent: de app plaatst enkel de emoji die hoort bij de emotie die je echt toonde.

Daarnaast biedt Polygram inmiddels bekende gezichtsfilters die gebruikers bijvoorbeeld een masker of virtuele make-up geven. De app draait vooral om het complete overzicht van reacties van anderen. Naast de reactie kun je ook zien hoe lang anderen naar je bericht keken, waar ze vandaan komen en of het mannen of vrouwen waren. Indrukwekkende functies, maar de markt voor dit soort sociale apps is inmiddels al behoorlijk dichtbevolkt.

Download Polygram voor iOS (gratis)

Samsung Browser

Samsung heeft alternatieve apps voor bijna alle standaard Android-apps. Zo ook voor de browser, en die is sinds kort ook voor Android-toestellen die niet van Samsung zijn. Daarmee is de Samsung Browser een alternatief geworden voor Chrome.

De Samsung Browser is wel gebouwd op dezelfde basis als Chrome, dus is even snel en capabel. De browser onderscheid zich wel met tal van functies en eigenschappen van Chrome. Zo zitten bij de browser van Samsung de knoppen aan de onderkant van het scherm. Met de forse beeldschermen van tegenwoordig geen kleinigheid; het maakt navigeren echt stukken gemakkelijker.

Ook maakt de Samsung Browser bij het scrollen het hele scherm vrij. De knoppen en de url-balk verdwijnen als je naar beneden scrollt. De ingebouwde reader-functie maakt het lezen van lange stukken nog prettiger, door de layout van de site weg te halen en enkel de tekst tegen een witte achtergrond te tonen.

Ondertussen kun je je openstaande tabs net als in Chrome voor Android synchroniseren met Chrome voor de desktop. Daarnaast krijgt de browser binnenkort een nachtmodus. Die maakt niet alleen de interface donkerder, maar dimt ook de vaak witte achtergrond van sites.

Download Samsung Browser voor Android (gratis)

Run Jump Die

Een platformgame met een hele soepele besturing. Veel mobiele platformgames kiezen voor bediening met maar één enkele knop, zoals bijvoorbeeld Super Mario Run. Mario rent dan zelf, als gebruiker moet je alleen de sprongen goed timen. Sommige platformgames kiezen er ook voor om pijltjesknoppen voor lopen in beeld te zetten, maar met een gebrek aan fysieke knoppen is dat toch vaak behelpen.

Run Jump Die heeft een prettig midden tussen die twee methodes gevonden. Net als Super Mario Run kun je ook Run Jump Die met enkel je duim bedienen. Maar deze game biedt twee acties: land indrukken om te springen, of kort tikken om van richting te veranderen of bijvoorbeeld ladders te beklimmen.

​Die vorm van bediening werkt verrassend goed. Je hebt een stuk meer controle dan bij de games waarbij je enkel kan springen, maar hoeft niet panisch op en neer te kijken tussen de actie bovenaan het scherm en softwareknoppen onderop het scherm.

Ook biedt deze manier van bedienen de mogelijkheid om levels meer de hoogte in te bouwen. Het poppetje loopt immers niet alleen van links naar rechts, maar kan ook ladders beklimmen en naar de linkerkant van het scherm lopen. Dat zorgt voor meer uitdagende levels, vormgegeven in een prachtige pixel-stijl.

Download Run Jump Die voor iOS (3,49 euro)