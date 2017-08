Apple verwijdert Iraanse apps wegens Amerikaanse sancties

Dat meldt The New York Times. In de afgelopen weken zijn onder andere apps voor taxi’s, winkelen en bezorgdiensten uit de App Store verwijderd.

Het zou vooral gaan om apps die in Iran populair zijn en zijn gemaakt door Iraanse ontwikkelaars. Apple vertelt aan de softwaremakers dat "de App Store niet apps mag hosten of distribueren in landen waar Amerikaanse sancties gelden."

Een woordvoerder van Apple bevestigt dat apps inderdaad worden verwijderd om aan sancties te voldoen. Het bedrijf wil er verder niet op ingaan.



De iPhone wordt officieel niet in Iran verkocht wegens de opgelegde sancties. De smartphone wordt via omwegen echter aangeboden. Volgens The New York Times zijn er miljoenen exemplaren van de telefoon aanwezig in het land.

Betaalsysteem

Apple verzocht Iraanse ontwikkelaars in februari om betaalopties uit hun apps te verwijderen, om te voorkomen dat Iran via apps met de Verenigde Staten kan handelen.

In Iran werd een nieuw betaalsysteem voor binnen het land ontwikkeld, om te voldoen aan de sancties. Met dit systeem kan enkel binnen het land worden betaald. Apple heeft er nu alsnog voor gekozen om de apps te verwijderen.

China

Het is de tweede keer in korte tijd dat Apple apps wist om aan overheidsregels te voldoen. In China verwijderde de techgigant deze zomer meerdere Chinese VPN-apps, die werden gebruikt om internetblokkades in het land te omzeilen.