Terugbetaalapp Tikkie heeft 1 miljoen gebruikers

Dat heeft ABN Amro op dinsdag bekendgemaakt. Hoewel de app door ABN Amro is ontwikkeld, kunnen klanten van andere banken hem ook gebruiken.

In mei telde de betaaldienst een half miljoen gebruikers. Het betekent dat de dienst in ongeveer drie maanden tijd nog eens een half miljoen mensen heeft bereikt. De app werd in juni 2016 beschikbaar gesteld.

Rekening delen

Tikkie wordt gebruikt om betaalverzoeken bij anderen te doen. Dat gebeurt volgens ABN Amro vooral om rekeningen in restaurants te delen, gezamenlijk cadeaus te kopen of uitjes te betalen.

De app is vooral populair onder gebruikers tussen de 20 en 35 jaar oud. In het afgelopen jaar zijn er per week gemiddeld 150.000 betaalverzoeken met de app verstuurd. Daarbij is gemiddeld 27,50 euro teruggevraagd.