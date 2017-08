'Amerikaanse beurswaakhond kijkt kritisch naar beursplannen Spotify'

Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De grootste betaalde muziekstreamingdienst ter wereld heeft een onorthodoxe route in gedachten voor een beursnotering in New York.

Bedrijven willen met een beursgang doorgaans geld ophalen bij nieuwe investeerders en hun naamsbekendheid vergroten, maar dat speelt bij Spotify geen rol. Het bedrijf wil geen nieuwe aandelen uitgeven en zijn bestaande aandelen die al in handen zijn van geldschieters simpelweg registreren aan de beurs.

Directe noteringen zijn ongebruikelijk in New York. Aan de Nasdaq kwam het slechts enkele keren voor en aan de New York Stock Exchange (NYSE) zelfs nog nooit.

Spotify zou eind dit jaar of begin 2018 willen debuteren op de beurs. Topbestuurders bij Spotify hebben inmiddels gesproken met vertegenwoordigers van de SEC. De dienst wilde details weten over de plannen van het Zweedse bedrijf.

Eind juli liet de muziekstreamingdienst nog weten de grens van zestig miljoen betalende gebruikers te zijn gepasseerd, met daarnaast ook nog tachtig miljoen niet betalende leden.