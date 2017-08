Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Lonely Planet Trips

Lonely Planet ontstond als maker van papieren reisgidsen, maar het bedrijf probeert al een aantal jaar voorbij dat papier te groeien. met nieuwste poging gooit het bedrijf het over een andere boeg: niet zijn eigen expertise maar de ervaringen van anderen staat centraal.

Daarmee is Trips meer een sociaal netwerk dan een ouderwetse reisgids, en dat werkt leuk. Ten eerste biedt Trips een hele makkelijke manier om foto's, video's en ervaringen van je reis op een fraaie manier te bundelen. Dan ontstaat een soort digitale reisgids, compleet met kaarten en een mooie coverfoto. Daarvoor werkt Lonely Planet samen met Unsplash, een databank vol mooie en vrij te gebruiken stockfoto's.

Een leuk aandenken voor na je reis, en een stuk completer dan een paar Instagram-foto's. Helemaal leuk is het om gidsen van anderen te bekijken. Het delen van gidsen is makkelijk, en dankzij die laagdrempelige insteek is Lonely Planet leuk om je zowel op een nieuwe vakantie voor te bereiden, als zelf onderweg alles vast te leggen en te verzamelen.

Download Lonely Planet Trips voor iOS (gratis)

Anchor

Anchor is een audio-blog-app met een bijbehorend sociaal netwerk. Een geinige insteek, die in wezen de populariteit van vloggen en podcasten combineert. Anchor richtte zich in eerste instantie vooral op korte stukjes audio, maar moedigt sinds zijn nieuwste versie ook aan om volledige podcasts te maken, delen en luisteren.

Het maken van zulke podcasts is erg makkelijk: druk de opnameknop in en begin met praten. Na het opnemen kun je zelf muziek uit Spotify en Apple Music toevoegen en professioneel klinkende overgangen inbouwen. Die overgangen verdelen je opname ook in stukjes, waardoor luisteraars makkelijk naar een bepaald segment in een langere opname kunnen springen.

Anchor blijft steeds simpel, ondanks opties als het toevoegen van fragmenten van andere gebruikers en de mogelijkheid om tijdens live uitzending luisteraars te laten inbellen. De app biedt voor gebruikers die podcasts maken nu ook de optie om automatisch video's van hun geluidsopnames te maken, waarbij de gesproken tekst in fraaie geanimeerde letters wordt omgezet. Helaas werkt die functie vooralsnog alleen in het Engels.

Download Anchor voor Android of voor iOS (gratis)

Adapticons

Met het aanstaande Android O krijgt het besturingssysteem een functie die eenheid van app-icoontjes mogelijk maakt. Nu is er op Android nog een verscheidenheid aan symboolknoppen voor het thuisscherm mogelijk: vierkantjes, cirkels en andere vormen van allerhande formaten.

​Android O verschijnt echter pas later dit jaar voor de meeste Android-toestellen. Wie de app-icoontjes van Android nu alvast naar zijn hand wil zetten, heeft aan Adapticons een goede optie.

Adapticons toont alle apps die op je telefoon staan, en biedt dan mogelijkheden om de vorm, het formaat en de eventuele actergrondkleur van het icoontje aan te passen. Zo maak je alle icoontjes makkelijk even groot, of bijvoorbeeld allemaal rond, vierkant of druppelvormig.

Download Adapticons voor Android (gratis)