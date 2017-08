Skype test vernieuwde app op desktop

Dat heeft Skype donderdag bekendgemaakt in een blogbericht.

Het uiterlijk van de pc-variant van Skype lijkt vrij veel op de vernieuwde mobiele versie die in juni werd geïntroduceerd. Zo is de focus verlegd naar het delen van media en het reageren op berichten met bijvoorbeeld emoji’s.

Groepsgesprekken krijgen in de vernieuwde app meerdere kleuren om de verschillende personen in het gesprek aan te duiden. Ook zijn er kleuren om aan te geven of een bericht ongelezen is. Aan de rechterkant van een groepsgesprek is een galerij te vinden. Daar is gedeelde content te vinden, bijvoorbeeld een gedeelde link, documenten of foto’s.

Verder is er een functionaliteit toegevoegd waarmee gebruikers elkaar direct kunnen aanspreken door een ‘@‘ aan de naam toe te voegen. Deze zogenaamde @mentions zijn ook al terug te vinden in de apps van concurrenten WhatsApp en Slack.

Chatbot

Net als in de mobiele apps zijn er ook in de desktopversie chatbots aanwezig. Gebruikers kunnen onder meer vragen stellen aan de Microsoft-assistent Cortana. De chatbots zijn aan te spreken door op een plusknop linksboven te klikken. Daarmee is het ook mogelijk om gesprekken met andere gebruikers en videogesprekken te starten.

De bètaversie is vooralsnog alleen beschikbaar voor Mac en voor computers met een Windows-versie ouder dan Windows 10. Op Windows 10 is een aantal van de nieuwe features al uitgerold.