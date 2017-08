Maker trompet-app iTrump verslaat Donald Trump in rechtszaak

App-ontwikkelaar Tom Scharfeld bracht zijn app iTrump in december 2010 uit voor de iPhone. Ongeveer een maand later werd Scharfeld door advocaten van de huidige Amerikaanse president Donald Trump gemaand zijn app een andere naam te geven.

De naam iTrump zou volgens de juristen van de toenmalige zakenman de kwaliteit van het "beroemde Trump-merk" verwateren en de reputatie van Trump aantasten.

Na een zes jaar lange juridische stijd mag Scharfeld de naam nu blijven gebruiken van de rechter, meldt Bloomberg. iTrump leert gebruikers hoe zij trompet moeten spelen.

Geen advocaat

Opvallend genoeg voerde Scharfeld zelf de verdediging, en nam dus geen advocaat in de arm. In de bibliotheek en online bestudeerde de ontwikkelaar maandenlang de wetten rond handelsmerken.

Volgens Scharfeld hadden de advocaten van Trump geen respect voor zijn aanpak. Ze ontweken zijn verzoeken om documenten in te zien, of bedolven hem juist onder papierwerk. "Ze wilden mijn tijd verdoen en mijn werk verstoren", aldus Scharfeld.

De ontwikkelaar wist zich succesvol te verdedigen door te stellen dat het woord 'trump' al sinds de bijbel als synoniem voor trompet wordt gebruikt. Ook toonde Scharfeld aan dat Donald Trump geen handelsmerken op gebied van muziek en educatie gebruikt, en dus helemaal geen aanspraak zou kunnen maken op de naam iTrump.

Bijzondere winst

In 2013 kreeg Scharfeld voor het eerst gelijk in de zaak. Trump moest zijn bezwaren op iTrump toen al laten vallen. Toch volgden toen nog enkele rechtszaken. De laatste beslissing van de rechter kwam vorige week, waarmee de zaak is afgedaan.

De winst van Scharfeld is opvallend, zegt de niet betrokken advocaat Harley Lewin tegen Bloomberg. "Als je jezelf verdedigt is het vrijwel onmogelijk om te winnen. Zelfs als je slim bent, ben je door gebrek aan kennis van de procedure al vanaf het begin verdoemd", aldus de advocaat.

De juridische strijd was zwaar voor Scharfeld. Hij kon zijn app niet in de markt zetten zoals hij wilde. "Maar hij verkoopt nog steeds", zegt de ontwikkelaar over iTrump.