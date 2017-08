'Voormalig Uber-directeur Kalanick dwarsboomt zoektocht nieuwe CEO'

Dat stelt investeringsfirma Benchmark Capital in een brief aan medewerkers van de taxidienst. Hierin legt de firma uit waarom het eind vorige week een aanklacht in heeft gediend tegen Kalanick.

Benchmark Capital stelt dat de bemoeienis van Kalanick met dagelijkse werkzaamheden binnen Uber voor verwarring zorgt binnen het bedrijf. Dat zou het vinden van een nieuwe CEO moeilijker maken. Daarnaast zou Kalanick de belofte om het stemsysteem binnen de raad van bestuur aan te passen niet zijn nagekomen.

In de brief verweert Benchmark zich ook tegen de mogelijke beschuldiging dat de firma Kalanick niet de kans heeft gegeven om de gemaakte beloftes waar te maken. Het bedrijf zegt op verzoek van Uber te hebben gewacht met de aanklacht, maar dat er geen verbetering zichtbaar was.

Vorige week kwam ook naar buiten dat een andere groep van investeerders Benchmark Capital juist uit de bestuursraad zou willen zien vertrekken. Volgens hen zou de firma de zoektocht naar een nieuwe CEO juist moeilijker maken.

Reactie Kalanick

De aangeklaagde oud-directeur van Uber reageerde maandagavond Nederlandse tijd op de aantijgingen van Benchmark Capital, meldt een journalist van de New York Times.

"Zoals veel aandeelhouders ben ik teleurgesteld en onthutst door de vijandige acties van Benchmark, die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de belangen van Uber en de medewerkers namens wie zij claimen te handelen", luidt het statement van Kalanick.

"Ik ga onvermoeibaar door met het samen met de bestuursraad identificeren en aannemen van de beste CEO om Uber te begeleiden in zijn volgende groeifase en het voortdurende succes vast te houden."