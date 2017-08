Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Swarm

Foursquare draaide ooit vooral om het inchecken op plekken als cafés en restaurants. Een aantal jaar geleden werd Foursquare omgebouwd tot een soort reisgids om nieuwe plekken mee te vinden, ook in apps van andere bedrijven. Voor de incheck-functionaliteit werd de app Swarm in het leven geroepen.

Maar ook Swarm is op de schop gegaan en draait nu ook meer om reizen dan om zoveel mogelijk naar dezelfde plekken gaan. Swarm is een soort dagboek geworden, gemengd met een persoonlijk reisgids. De app draait daarom om de registratie van het aantal plekken waar je geweest bent en hoe verschillend die plaatsen zijn.

Aan het eind van een reis heb je zo niet alleen een leuk overzicht, maar het spoort je misschien ook aan om eens naar voor jou onbekende plekken af te reizen. De app biedt een alternatief voor de trend die sociale media nu doormaken. Wie zijn vakantie in een story op Instagram of Snapchat bijhoudt, heeft namelijk achteraf geen aandenken meer.

Download Swarm voor Android of voor iOS (gratis)

Hurry

Hurry is een fraaie app waarin je timers kan toevoegen die je vervolgens als widget op je thuisscherm kan tonen. Het zijn geen timers die bijhouden hoe lang een ei nog moet koken, maar juist voor dingen waar je echt naar uitkijkt. Voorbeelden zijn dat aankomende concert, het uitkomen van die nieuwe film, een verjaardag of een aanstaande vakantie.

Dat idee is op zichzelf niet nieuw, maar de uitvoering van Hurry maakt het echt de moeite waard. De app is gemaakt door ontwikkelaar Sam Ruston, ook bekend van de populaire Android Twitter-app Flamingo. Van Hurry heeft Ruston een hele logische app met toch een eigen flair gemaakt.

Wanneer je een nieuw evenement toevoegt, vraagt de app naar het wat, wanneer en waar. Je kan zelf foto’s toevoegen of Hurry toepasselijke plaatjes laten zoeken. Die afbeelding wordt de achtergrond van de aftelwidget voor dat evenement, voorzien van een smaakvol gekleurd filter. Laat je Hurry zelf naar beelden zoeken, dan wordt het een gifje van Giphy. Door het grote aanbod zit daar bijna altijd wel iets toepasselijks tussen, zeker als je evenement een film, serie of concert is.

Een simpele en zeer goed bruikbare app dus, die door creatief om te gaan met het standaard Android-design een hele eigen smoel heeft.

Download Hurry voor Android (gratis)

Unobstruct

Steeds meer mobiele sites gebruiken balkjes boven of onderin beeld, bijvoorbeeld met login-opties of met deel-knoppen voor sociale media. Misschien handig, maar ze nemen hoe dan ook een stuk beeldscherm in beslag. Unobstruct verwijdert die balken, tenminste, als je Safari als browser gebruikt.

Dat werkt simpel: na installatie legt de app uit hoe die als zogenoemde content blocker ingeschakeld kan worden. Eenmaal ingeschakeld worden de meeste balken automatisch van mobiele sites verwijderd. Zo niet, dan kunnen gebruikers met een knop in het deelmenu van Safari, de balk alsnog laten verdwijnen.

Download Unobstruct voor iOS (1,09 euro)