'Facebook lanceerde heimelijk app in China via apart bedrijf'

Dat meldt The New York Times vrijdag op basis van ingewijden. Facebook en diverse andere apps van het bedrijf zijn al jaren geblokkeerd in China, vanwege de internetcensuur in het land. Het is nog niet eerder gebeurd dat een groot buitenlands bedrijf anoniem een app op de Chinese markt brengt.

Colorful Balloons werd in mei gelanceerd. Het gaat om een app waarmee foto’s gedeeld kunnen worden, vergelijkbaar met de Moments-app van Facebook. De app werd via een apart lokaal bedrijf genaamd Youge Internet Technology op de markt gebracht.

Het bedrijf staat geregistreerd op een adres in het oosten van Beijing, maar volgens The New York Times is het nummer van de kantoorruimte dat geregistreerd staat niet te vinden in het pand. De directeur is een vrouw genaamd Zhang Jingmei, die op een foto van een recentelijke ontmoeting tussen Facebook en de overheid van Shanghai verscheen.

Reactie

Facebook heeft geweigerd om te reageren op de relatie tussen Zhang en het bedrijf. Zhang zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Facebook lijkt verder stappen te hebben ondernomen om te zorgen dat de app niet te ver verspreidt. Wordt er een foto van Colorful Balloons op WeChat gedeeld, dan verschijnt er een link om de app te downloaden. Die link zou echter niet werken, waardoor gebruikers de app moeten opzoeken in de App Store.

Problemen

"We zeggen al langer dat we interesse hebben in China en spenderen tijd aan het begrijpen van en leren over het land", aldus Facebook in een verklaring.

De stap kan echter zorgen voor nieuwe problemen met de Chinese overheid. "Het is niet alleen een zakelijk ding", zegt Teng Bingsheng, een professor in strategisch management bij de Cheung Kong Graduate School of Business. "Het is politiek."

Facebook en zijn directeur Mark Zuckerberg hebben China al meerdere keren bezocht om met de overheid te praten over zijn apps.