Ook ASN, SNS en RegioBank laten klanten met Android-smartphone betalen

De telefoon kan bij alle contactloze betaalpunten in Nederland worden gebruikt. Eerder introduceerden grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank al vergelijkbare diensten.

Voor de apps van de banken is minstens Android-versie 5.0 nodig. De dienst is tot 1 april 2018 gratis en kost daarna 50 eurocent per maand.

Op de iPhone is mobiel betalen in Nederland nog niet mogelijk. Apple heeft wel een eigen betaaldienst, maar die wordt alleen in enkele andere landen aangeboden. Banken mogen geen eigen betaaldienst voor de iPhone maken.

De apps van ASN, SNS en RegioBank zijn te vinden in Google Play.