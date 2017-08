'Kalanick keert niet terug als CEO Uber'

Dat heeft mede-oprichter en bestuurslid Garrett Camp gezegd in een e-mail aan medewerkers, stellen ingewijden tegenover Recode.

Camp zou daarover meermaals vragen hebben gekregen. Uber is sinds het volgens geruchten gedwongen vertrek van Kalanick in juni op zoek naar een vervanger. Er zouden nog drie kandidaten over zijn.

"De zoektocht naar een CEO heeft de hoogste prioriteit binnen de raad van bestuur", zou Camp hebben gezegd in de e-mail. "Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk en de juiste leider voor onze volgende groeifase. Ondanks de geruchten die je ongetwijfeld in het nieuws hebt gezien, keert Travis niet terug als CEO."

De geruchten over Kalanick stellen dat hij via een investering in Uber door het Japanse SoftBank weer invloed wil krijgen binnen de taxidienst. Huidige bestuursleden en investeerders die Kalanick graag als CEO zien zouden zo de macht kunnen verkleinen van aandeelhouders die tegen hem zijn. Kalanick is ook betrokken bij de zoektocht naar zijn vervanger.