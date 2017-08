YouTube brengt chatfunctie officieel uit

Dat meldt het bedrijf op zijn blog.

De chatfunctie werd eerder in het jaar al getest, maar de uitrol ervan bleef beperkt. YouTube belooft maandag echter een wereldwijde uitrol naar alle gebruikers.

De chatfunctie krijgt een eigen icoon in het menu onderaan de app en heet in de Engelse versie 'Shared'. Met de functie kunnen gebruikers video's op het platform delen met mensen in hun contactenlijst.

Zo wordt een groepschat gestart binnen de YouTube-app, waarin deelnemers zowel tekst, afbeeldingen als video's naar elkaar sturen. Het is daarbij mogelijk om een video af te spelen en tegelijk het groepsgesprek te volgen.

De update die de chatfunctie toevoegt, wordt geleidelijk uitgerold voor zowel iOS als Android. Mogelijk is de chatfunctie daarom nog niet meteen beschikbaar voor Nederlandse gebruikers.

YouTube bracht in juni van dit jaar ook al de app Uptime uit, speciaal bedoeld voor het samen kijken van YouTube-video's. Mogelijk worden de functies van die app, die niet in Nederland beschikbaar is, geleidelijk aan de reguliere app van YouTube toegevoegd.