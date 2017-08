Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

VSCO

Eén van de beste fotobewerkingsapps voor telefoons kan nu ook met video's worden gebruikt. Goed nieuws, want anders dan veel vergelijkbare apps levert VSCO smaakvolle en subtiele filters in plaats van schreeuwerige resultaten.

De mogelijkheden zijn op video-gebied hetzelfde als bij foto's. Je kan zaken contrast en kleurverzadiging makkelijk aanpassen, maar ook hier is VSCO weer het sterkst als het op filters aan komt. Met inmiddels een zeer ruim pakket filters heb je altijd wel iets om uit te kiezen.

Het gaat om een hele serie zwartwit-filters, filters die het uiterlijk van tal van analoge camera's nabootsen en filters die je videobeelden grimmiger, zonniger of groener maken. Beelden krijgen met het juiste filter echt een oppepper, en experimenteren met de filters op video's is nog leuker dan bij foto's.

De mogelijkheid om video's te bewerken is er wel enkel voor gebruikers van VSCO X, een abonnementsdienst die 19,99 euro per jaar kost. Wie betaalt krijgt ook direct toegang tot alle huidige en toekomstige filters van VSCO.

Download VSCO voor Android of voor iOS (gratis)

FlipChamps Reloaded

Een razendsnelle actiegame die zich enkel afspeelt binnen de randen van je telefoonscherm. Er zijn geen levels die voorbij komen; elk level bestaat uit vier platformpjes in de vier hoeken van het scherm.

De tegenstanders beginnen elk op één van die platformpjes, en je kan vanuit elk punt naar ieder ander platform springen. Als een ronde begint, verschijnen steeds power-cirkeltjes die je moet oppakken. Dat lukt vaak het beste met een sprong vanaf het juiste platform.

Maar die luxe heb je niet altijd: als je meter maar sneller vol is dan die van de vijand. Wie een volle meter heeft, kan een power-up activeren. Die schiet een verticale straal energie af. Raak je daar de tegenstander mee, dan heb je de pot gewonnen. Mis je, dan moet je je meter weer vullen en ondertussen extra voorzichtig zijn niet door de tegenstander geraakt te worden.

FlipChamps Reloaded is alleen te spelen, maar nog leuker is de lokale multiplayer-modus. Die kun je met twee mensen op één scherm spelen, waarbij ieder zijn eigen knopjes aan een lange zijde van het scherm heeft. Simpel, razendsnel en erg leuk.

Download FlipChamps Reloaded voor iOS (gratis)

Binnenkort ook voor Android

Beat Fever

Een zogenoemde rhythm game, waarbij alles draait om het vasthouden van het tempo van de muziek. Bekende voorbeelden van het genre zijn Just Dance en Guitar Hero. Vooral die laatste herken je terug in Beat Fever.

Ook hier bestaat het scherm uit een aantal verticale sporen, in dit geval vier. Over die sporen komen op de maat van de muziek cirkels naar beneden. Bij een enkele cirkel tik je op het juiste spoor, bij een cirkel met een staart hou je even vast. Hoe beter je timing, hoe meer punten je verdient.

Beat Fever maakt het allemaal niet veel ingewikkelder dan dat. De nummers die voorbij komen zijn allemaal recente hits, en omdat het hier een mobiele game is duurt elk nummer maar een kleine minuut. Er is een verhaalmodus maar die heeft niet veel om het lijf. Leuker is de multiplayer-modus, waarbij je live tegen andere spelers strijdt om wie het beste ritmegevoel heeft.

Download Beat Fever voor Android of voor iOS (gratis)