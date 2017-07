Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Vertrouwde contacten

Vertrouwde Contacten van Google was al sinds eind 2016 beschikbaar op Android. Nu is de app er ook voor iOS. Met Vertrouwde Contacten kunnen gebruikers hun locatie delen met vrienden en familie, als veiligheidscheck in noodsituaties.

Bij het opstarten kies je zelf jouw vertrouwde contacten. Dat gaat op basis van je telefoonnummer en je contacten. Daarna is het mogelijk om altijd je locatie door te geven aan deze mensen, zodat ze weten waar je bent. Ook kunnen contacten jou vragen om je locatie door te sturen. Dat kun je vervolgens accepteren of weigeren. Reageer je niet binnen vijf minuten, dan deelt de app automatisch locatiegegevens. Ook als je niet online bent trouwens, dan deelt de app de laatst bekende locatie.

Naast het handmatig delen van de locatie, kun je dit ook live automatiseren. Gekozen contactpersonen worden dan continu op de hoogte gehouden. De app is met name geschikt voor noodsituaties of bijvoorbeeld als je door een onveilige buurt reist. Verdwijn je van de radar, dan kunnen anderen hulp inschakelen.

Download Vertrouwde contacten voor Android of voor iOS (gratis)

Linelight

Linelight is een nieuw spel waarin je een lichtbron over lijnen beweegt, terwijl je onderweg puzzels oplost om verder te komen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling om platformen te laten bewegen, schadelijke lampjes uit te schakelen of om sloten te ontgrendelen. Dat doe je door met je vinger in de juiste richting over het scherm te slepen.

Er zijn duidelijk losse levels, maar je doorloopt ze door één lijn te volgen. Het spel blinkt uit in zijn ogenschijnlijk simpele ontwerp van lijntjes en kleuren. In het begin leer je de concepten spelenderwijs kennen, zonder dat Linelight letterlijk vertelt wat je moet doen. Later worden de puzzels echt complex, terwijl ze blijven verrassen.

Vooral knap is hoe My Dog Zorro, de ontwikkelaar van Linelight, het spel niet alleen als puzzel laat slagen, maar ook als avonturengame, met zulke simpele graphics en elektronische muziek. Naast uitdagend en enorm leuk om te spelen, weet Linelight je zelfs te verrassen. Eén van de betere iOS-games van het jaar tot nu toe.

Download Linelight voor Android (2,09 euro) of voor iOS (2,29 euro)

Teleport

Deze app geeft hetzelfde effect als een foto voor een groen scherm, dat je daarna door een achtergrond naar keuze kunt vervangen. Deze app maakt echter gebruik van neurale netwerken en computervisie om dit effect te automatiseren, zonder dat je daar een groen scherm voor nodig heeft. De app kan personen lossnijden uit selfies en de achtergrond vervangen. Zo 'teleporteer' je jezelf bijvoorbeeld voor de Eiffeltoren.

De app biedt een aantal geinige achtergronden. Zo kun je een foto van jezelf naar het strand verplaatsen, op de maan, op Times Square of voor een plaatje met katten. Daarbij wordt het licht op de selfie aangepast aan de locatie.

Naast het veranderen van de achtergrond biedt Teleport ook de optie om je haarkleur te veranderen. Je kunt daarbij kiezen voor tientallen haarkleuren, van natuurlijke tinten tot felle kleuren. Je kunt jezelf ook in een collage plaatsen met verschillende tinten.

De app wordt door de ontwikkelaar Teleport Future Technologies gezien als demo. Op de website werken de filters en achtergronden ook met bewegende beelden, maar dat kan in de mobiele app nog niet. Die optie volgt waarschijnlijk later.

Download Teleport voor Android of voor iOS (gratis)