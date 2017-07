'Snapchat heeft 2,1 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland'

Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper donderdag op basis van onderzoek onder ruim 10.000 consumenten.

Van de 12- tot 19-jarigen heeft meer dan 80 procent de app geïnstalleerd. Onder 50-plussers is dat slechts 5 procent. Met name onder vrouwen groeit het Snapchat-gebruik.

Facebook blijft echter nog altijd een stuk groter, met 7,1 miljoen dagelijkse gebruikers. In totaal hebben 9,2 miljoen Nederlanders de app geïnstalleerd.

WhatsApp is nóg populairder, met 9,6 miljoen dagelijkse en 11,3 miljoen wekelijkse gebruikers. Volgens Telecompaper is de berichtenapp zo populair in Nederland dat er geen verschillen in gebruik vindbaar zijn tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, of hoog en laag opgeleiden.