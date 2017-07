Google breidt nieuwsfeed in zoek-app uit

Het overzicht werd eind 2016 al geïntroduceerd, maar krijgt nu meer functies. Volgens Google zal onder meer rekening worden gehouden met trends in de buurt en wereldwijd.

Verder zal de app beter rekening houden met de hobby's van de gebruiker, en de mate van interesse daarin. Zo zou een fitnessfanaat meer nieuws over dit onderwerp moeten zien dan iemand die zich hier slechts met mate mee bezig houdt.

Daarnaast wordt het mogelijk om vanuit Google-zoekresultaten een onderwerp te 'volgen'. Nieuws over dit onderwerp zal vervolgens in de nieuwsfeed verschijnen. Onder meer over tv-series en films kunnen zo updates worden ontvangen.

Google gaat bij nieuwsverhalen ook alternatieve bronnen suggereren, om een verhaal van meerdere kanten te belichten. De zoekmachine van Google kreeg eerder kritiek omdat bij sommige opdrachten onjuiste of eenzijdige resultaten verschenen.

De veranderingen worden woensdag uitgerold in de VS en komen in de komende weken naar de Android- en iOS-versies van de Google-app in andere landen.