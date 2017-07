Microsoft brengt Windows 10-app van LinkedIn uit

Dat meldt het bedrijf maandagavond.

LinkedIn is sinds eind vorig jaar officieel in handen van Microsoft. De losse app voor Windows 10 wordt beschikbaar gesteld via de Windows-appwinkel, maar is nog niet meteen voor alle gebruikers beschikbaar. Tegen het eind van juli zou de app wereldwijd beschikbaar moeten zijn.

De app is volgens Microsoft "volledig geïntegreerd" in Windows 10 en kan bijvoorbeeld als live-tegel ingesteld worden. Ook komen notificaties van het sociale netwerk in het actiecentrum aan de rechterkant van het scherm te staan.

De Windows 10-app van LinkedIn is ook beschikbaar in het Nederlands, laat Microsoft weten in het aankondigingsbericht.