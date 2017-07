Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Splashy Dots

Een puzzelgame met een kunstzinnig uiterlijk. In Splashy Dots is elk level een schilderdoek vol bolletjes in verschillende kleuren. Die bolletjes moet je steeds met rechte lijnen verbinden, om uiteindelijk uit te komen bij een cirkeltje.

Simpel maar toch steeds ingewikkelder. Je moet alle bolletjes een keer aanraken en je mag geen enkele lijn twee keer verven. Een lijn kruisen mag wel, maar alleen als het er één in een andere kleur is. De verflijn heeft altijd de kleur van het bolletje waar 'ie vandaan komt.

Gepaard met kalme jazzmuziek maakt dat Splashy Dots vooral een rustgevende game. De puzzels zijn niet te ingewikkeld om minutenlang vast te komen zitten, maar zijn wel uitdagend genoeg om interessant te blijven. Ook is het mooi dat elk level eenmaal opgelost een mooi stukje moderne kunst oplevert. Bovendien biedt Splashy Dots vele honderden levels, waardoor je wel even vooruit kan.

Download Splashy Dots voor iOS (gratis)

illi

Een puzzel-platformgame die draait om een vreemde, harige slak met hoorns. De slak begint in elk level automatisch te kruipen, en blijft rondom elk platform kruipen tot je op het scherm tikt. Dan springt de slak, en dat is ook direct de enige vorm van besturing.

Daarmee draait de game vooral om timing, want als je niet op precies het juiste moment van het ene naar het andere platform springt, vliegt de slak de duisternis in en moet je opnieuw beginnen. Daarbij heeft elk platform een soort vreemde mini-zwaartekracht waardoor je met de juiste timing soms een platform kan overslaan.

Dat is handig, want in veel levels krijg je verschillende opdrachten die je niet altijd tegelijkertijd in één keer kan halen. Zo moet je kristallen verzamelen, het level binnen een paar seconden uitspelen of maar een beperkt aantal sprongen gebruiken. Dat geeft de speels vormgegeven levels directe herspeelwaarde en meer diepte dan wanneer je na één keer spelen al door zou gaan.

Download illi voor Android (1,99 euro) of voor iOS (gratis)

Gudak

Een app die de charmante kneuterigheid van de wegwerpcamera van weleer probeert te vangen. Net als bij die ouderwetse plastic cameraatjes moet je ook bij Gudak richten via een piepklein zoekertje waardoor je steeds net niet goed ziet wat je vastlegt.

Ook heb je een rolletje met 24 foto's. Is je rolletje vol dan moet je dat laten ontwikkelen, wat net als vroeger drie dagen duurt. Elke twaalf uur krijg je een nieuw rolletje, en na elke foto maakt Gudak het voor de oudere lezer vertrouwde geluid van het opdraaien van het fotorolletje.

Zet je de flitser aan klinkt het al even bekende hoge piepje, en natuurlijk hebben ook de foto's een vintage uiterlijk. Zo vat Gudak de nostalgie van de wegwerpcamera treffend in een app. Niet alleen geinig om te gebruiken, maar ook leuk om te beseffen hoe ver fotografie in de afgelopen tien à twintig jaar gevorderd is.

Download Gudak voor iOS (1,09 euro)