Android-versie Whatsapp laat gebruikers alle soorten bestanden versturen

Whatsapp heeft hiervoor een update uitgebracht die momenteel wordt uitgerold. De iOS-versie van Whatsapp heeft deze mogelijkheid nog niet.

Gebruikers konden voorheen al verschillende soorten bestanden sturen, zoals foto's, video's, audiobestanden en documenten, maar het ging daarbij slechts om een beperkt aantal toegestane bestandextensies.

Die beperking is nu opgeheven, waardoor ook gecomprimeerde bestanden in een zip-bestand naar andere gebruikers kunnen worden gestuurd. Versturen van zulke bestanden kan via het documenten-icoon in het menu van waaruit ook foto's of video's zijn te delen.

De maximale grootte van een te versturen bestand is 100 mb op Android. Wanneer de functie naar iOS wordt uitgerold, is nog niet bekend.

De update voor Android voegt ook de mogelijkheid toe om tekst in het typvenster eenvoudig dik- of schuingedrukt te maken. Gebruikers kunnen dit doen door hun vinger op de desbetreffende tekst te drukken, waarna er een optiemenu verschijnt.