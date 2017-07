Nieuwe app van Microsoft beschrijft omgeving voor slechtzienden

Microsoft heeft de app woensdag uitgebracht in de Amerikaanse App Store. Over een mogelijke komst naar Nederland en Android-telefoons is niets bekend.

Seeing AI is een app voor slechtzienden. Met de app gebruiken mensen de iPhone-camera om objecten of personen in beeld te brengen. Een stem vertelt hen op basis daarvan wat er te zien is.

De app is bruikbaar in verschillende situaties. Seeing AI herkent mensen die het eerder gezien heeft en kan huishoudproducten uitlezen door de barcode te scannen. Daarnaast is het mogelijk om documenten voor te lezen en dollarbiljetten te scannen. Omdat dollars van hetzelfde formaat en kleur zijn, is het verschil in waarde voor slechtzienden niet altijd duidelijk.

Om objecten en personen te herkennen, gebruikt de app neurale netwerken. De belangrijkste berekeningen worden direct op de telefoon uitgevoerd, zodat Seeing AI ook bruikbaar blijft zonder internetverbinding. De meer experimentele functies, zoals het beschrijven van de omgeving, vereist een connectie met de cloud.