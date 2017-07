Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Enlight Photofox

Enlight is al een aantal jaar één van de betere fotobewerkings-apps voor iOS. De nieuwe versie van de app, Enlight Photofox, is in tegenstelling tot de eerdere app gratis te downloaden. Net als veel andere apps stapt Enlight over op een abonnementsmodel: de basisfuncties zijn gratis gebruiken, een groter aanbod van professionelere functies kost 3,99 euro per maand of 19,99 per jaar.

Zelfs de gratis basisfunctie van Enlight biedt een boel functies, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Adobe Photoshop Express. Anders dan de meeste apps kan Enlight Photofox echter niet alleen foto's oppoetsen met betere contrasten en kleuren, maar foto's ook omtoveren tot kunstwerkjes.

Enlight Photofox is nog meer dan zijn voorganger toegespitst op dat aspect. In een handomdraai combineer je bijvoorbeeld twee foto's voor een double exposure: de ene foto die het silhouet van een andere vult. Ook is het makkelijk om bijvoorbeeld rookeffecten toe te voegen of stukjes van de ene foto in de andere terug te laten komen.

Met een beetje oefening kun je hele bijzondere dingen maken met Enlight Photofox. Daarbij helpen de betaalde functies zoals oneindige layers en toegang tot meer vormen en lettertypes. Juist omdat de app zeker een leercurve heeft, loont het om eerst gratis met alles vertrouwd te raken, voordat je er nog meer opties bij betrekt.

Download Enlight Photofox voor iOS (gratis)

All That Remains: Part 1

Een spannende escape room-game, die zoals dat gaat in dit genre, draait om het ontsnappen uit een ruimte. Die is gevuld met een serie puzzels die je in een bepaalde volgorde moet oplossen, zodat je steeds een stapje verder bij het openen van de deur komt.

Ontwikkelaar Glitch Games heeft al meerdere escape room-games uitgebracht en dat is aan All That Remains: Part 1 te merken. In de game zit je opgesloten in een bunker, omdat buiten een onbekende chaos is uitgebroken. Via een walkie-talkie spreekt de zus van de hoofdpersoon hem toe.

Met die informatie en door rond te zoeken in de bunker wordt het verhaal stukje bij beetje duidelijk. Je ziet briefjes, symbolen, objecten en sloten en na een tijdje zoeken wordt het duidelijk waar je moet beginnen. Daarbij is vooral de camera-functie van het spel handig: zo kan je makkelijk schakelen tussen meerdere hints, zodat je niet de hele tijd op en neer hoeft te lopen in de kamer.

Download All That Remains: Part 1 voor Android of voor iOS (1,39 euro)

Sticky AI

De nieuwe app van de makers van het verrassende Prisma draait om selfie-stickers. Ook deze app werkt met foto-effecten die door kunstmatige intelligentie worden toegepast. Daarbij werkt vooral de eerste stap goed. Nadat je een selfie hebt gemaakt maakt Sticky AI je hoofd los van de achtergrond.

Dat losknippen werkt in de meeste gevallen uitstekend en erg snel. Daarna is het mogelijk om een wit randje rond de sticker van je gezicht toe te voegen, de achtergrondkleur te veranderen en tekst toe te voegen. Ook kun je op de selfie-sticker drukken voor effecten, en daar valt de app tegen. We zien hetzelfde soort filters als in Prisma, beperkt tot slechts twee stuks: schilderij-effect in zwart-wit en in kleur.

Als Sticky AI meer filters toevoegt, zou de app een stuk leuker zijn. Ook missen we de mogelijkheid om stickers van alleen het hoofd te maken: nek en schouders kun je er niet zelf vanaf gummen. Stickers worden in de app opgeslagen, en kunnen worden gedeeld via alle grote sociale apps. Een Android-versie volgt binnenkort.

Download Sticky AI voor iOS (gratis)