Snapchat voegt webpagina's en stemfilters toe aan app

De update rolt op woensdag uit voor gebruikers op iOS en Android. Snapchat krijgt drie nieuwe functies om op afbeeldingen en filmpjes toe te passen.

Met 'Paperclip' kunnen gebruikers een website aan hun gemaakte snap toevoegen. Ontvangers openen de link in de Snapchat-browser door tijdens het bekijken van de snap omhoog te vegen. Voorheen waren links naar webpagina's alleen mogelijk in advertenties of binnen de Discover-sectie van de app.

De nieuwe functie 'Backdrops' is te vinden onder het schaar-icoon. Gebruikers knippen daarmee objecten uit die op de voorgrond van de foto moeten staan. De app kan de achtergrond daarna vervangen door bijvoorbeeld een kleurrijk patroon.

Naast gezichtsmaskers zijn er nu ook filters voor stemmen. Na de opname van een video is dit filter in te stellen via het speaker-icoon onder in beeld. De stem van degene in het filmpje klinkt dan bijvoorbeeld als een kat of robot.