Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Mr. Future Ninja

Een schitterend gemaakte, ontzettend sfeervolle actie/puzzelgame. In Mr. Future Ninja bestuur je niet één, maar uiteindelijk drie ninja’s door levels die je schuin van bovenaf bekijkt. Daarbij zijn de lichteffecten en de kleine details zo mooi dat het vaak loont om even niks te doen en gewoon te kijken.

Dat is sowieso regelmatig de aanpak van het spel, aangezien je steeds wordt tegengehouden door dichte deuren en gevaarlijke vijanden. Deuren open je meestal door knoppen in te drukken. Dat doe je in het begin door er simpelweg heen te lopen, of door er met je werpster naar te gooien.

Gaandeweg het spel krijg krijg je twee extra’s ninja’s tot je beschikking, elk met een eigen specialiteit. De paden van de ninja’s scheiden zich vaak een klein beetje, waarbij je steeds tussen de ninja’s moet wisselen om stapje voor stapje verder komen in de levels. Dat samenspel en het constant wisselen tussen de ninja’s houdt Mr. Future Ninja fris, voor zolang het duurt tenminste. De game is met 19 levels vrij snel uit te spelen, al zijn die levels wel allemaal slim ontworpen. Evengoed smaakt Mr. Future Ninja naar meer.

Download Mr. Future Ninja voor Android of voor iOS (3,49 euro)

Appie

De grootste supermarktketen van Nederland heeft zijn app flink vernieuwd. Dat mocht ook wel; de vorige versie van Appie zag er onderhand behoorlijk gedateerd uit. De nieuwe app is een stuk moderner vormgegeven, en doet in opzet denken aan een magazine. Bovenaan het thuisscherm staan nu de bonusacties, met daaronder elke dag een nieuw recept, stap voor stap uitgelegd. Met één druk op de knop voeg je alle ingrediënten toe aan je boodschappenlijstje.

Die boodschappenlijst is nu altijd snel beschikbaar met een knop rechtsonder in beeld. De zoekknop staat handig in het midden, maar je kan je boodschappen ook vinden aan de hand van de categorieën die op het thuisscherm staan. De boodschappenlijst kun je met anderen delen, en hij fungeert tegelijkertijd als lijstje voor in de winkel en als boodschappenmand voor online bestellen.

Eén van de handigste functies is nog steeds het boodschappenlijstje op automatische volgorde. Afhankelijk van de inrichting van je plaatselijke Albert Heijn zet Appie je boodschappenlijstje op volgorde. Het afstrepen boodschappen doe je in deze nieuwe versie alleen niet door te tikken, maar door van links naar rechts te vegen. Later dit jaar wordt het ook mogelijk om met Appie zelf boodschappen te scannen in winkels met zelfscan, tot die tijd is daar een losse app voor nodig.

Download Appie voor Android of voor iOS (gratis)

Puzzle Puppers

Een lichtelijk onnozele maar daarom niet minder leuke puzzelgame. In Puzzle Puppers moet je hondjes naar hun voerbak leiden, en onderweg ook alle stukken ham oppakken. De honden zijn daarbij eindeloos uitrekbaar en wendbaar: handig, maar voor je het weet zit je jezelf in de weg, een beetje zoals bij klassieker Snake.

Op de kleine eilandjes moet je goed nadenken hoe je de honden manoeuvreert om alle stukken vlees te kunnen pakken en het einde te kunnen halen. Dat wordt al snel ingewikkelder als je met meerdere honden op één eiland te maken krijgt. Elke kleur hond heeft zijn eigen kleur voerbak, waardoor je goed moet nadenken welke hond je welk pad laat nemen.

Je veegt de honden makkelijk stapje voor stapje door de levels en gelukkig kan je daarbij ook achteruit. Want als je door gaten moet kruipen wordt het helemaal ingewikkeld: de gaten zitten nooit op een logische manier aan elkaar en zo is elk level weer verrassend. Raar, herkenbaar maar ook vernieuwend en grappig uitdagend.

Download Puzzle Puppers voor Android of voor iOS (gratis)