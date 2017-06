Google test tool om dataverbruik per app te managen

Met de app Triangle kunnen gebruikers zien hoeveel data ze verbruikt hebben en welke apps het meeste verbruiken, meldt TechCrunch.

Ook is het mogelijk om bij individuele applicaties in te stellen hoe lang ze het mobiele internet mogen gebruiken. Hierbij kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld tien minuten per keer of een half uur.

Gebruikers krijgen beloningen van hun providers als ze Triangle gebruiken. Zo kunnen ze nieuwe apps downloaden zonder data te verbruiken. Daarnaast krijgen gebruikers extra data als ze bepaalde applicaties gebruiken.

Google zou al sinds april experimenteren met Triangle, maar een officiële aankondiging is er nooit geweest. Het bedrijf weigerde iets te zeggen over de toekomst van de app. Het is dan ook niet duidelijk of Triangle in de toekomst naar Europa of de Verenigde Staten komt.