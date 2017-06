Instagram bestrijdt kwetsende reacties met kunstmatige intelligentie

Dat heeft Instagram donderdag aangekondigd in een blogpost. Het filter herkent aanstootgevende reacties en verbergt deze voor gebruikers. Het is mogelijk om het filter uit te zetten via het instellingenmenu in de applicatie.

Volgens Wired is het nieuwe systeem gebaseerd op het softwaresysteem DeepText, waarmee woorden die in een bepaalde context staan geïnterpreteerd kunnen worden. Op basis daarvan plaatst de kunstmatige intelligentie aanstootgevende reacties in categorieën zoals pesten, racisme of seksuele intimidatie.

Het filter is in eerste instantie alleen beschikbaar voor Engelse berichten. Later moeten hier ook andere talen bij komen.

Instagam gebruikt DeepText nu ook om spam te blokkeren in reacties. Dat filter ondersteund Engels, Spaans, Portugees, Arabisch, Frans, Duits, Russisch, Japans en Chinees.