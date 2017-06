Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Telepaint

Een puzzelgame die misschien wel is geïnspireerd door Portal. Want ook in Telepaint moet je denken met portalen, zij het op een iets andere manier. In elk level is het de bedoeling om een verfemmertje bij een verfkwastje te krijgen.

Dat doe je niet door het emmertje te besturen, maar door op de verschillende portalen te drukken. Tik twee gekleurde stipjes aan, en het emmertje wordt van het ene naar het andere punt geteleporteerd. Zo kom je ongeschonden langs dodelijke obstakels en pak je sleutels op, om het level stapje voor stapje door te komen.

De uitdaging zit 'm daarbij dat het emmertje na het teleporteren in dezelfde richting doorloopt, en pas na aanraking met een muurtje van richting verandert. Dat maakt dat je soms een paar keer tussen portalen op en neer moet voordat je sleutels vanaf de juiste kant kan benaderen. Ga je de fout in kun je een stukje terugspoelen, gaat het te langzaam kun je doorspoelen. Een inventief en verrassend gevarieerd puzzelspelletje dat zijn pixel-uiterlijk met rondvliegende verfspetters kleur geeft.

Download Telepaint voor iOS (gratis - normaal 3,49 euro)

Holo

Een app die vooral doet verlangen naar de toekomst van augmented reality, door alvast een tastbaar voorproefje te geven. Met Holo kun je tal van virtuele 3d-objecten in de echte wereld zetten. Die objecten blijven dan op hun plaats staan, ook al draai je de camera even weg of loop je om het object heen.

Een vrij overtuigende illusie die je met de camerafunctie van Holo ook op foto of video kan zetten. De app biedt een groeiend aanbod objecten, maar laat ook zien dat augmented reality nog wat kinderziekten heeft die gladgestreken moeten worden.

Zo hebben de 3d-objecten geen schaduw, en heeft de app moeite om rekening te houden met de omgeving. Zo begrijpt de app het bijvoorbeeld niet als je een object half vanachter een muurtje vandaan wil laten komen. Toch belooft dat snel beter te worden, onder meer als iOS 11 dit najaar verschijnt. De nieuwe iOS-versie bevat ARKit, een soort kapstok waar dit soort augmented reality veel overtuigender aan kan worden gehangen, met bijvoorbeeld wel schaduwen en afhankelijkheid van de ruimte.

Download Holo voor Android of voor iOS (gratis)

Sunpolis

Een bijna rustgevende game met een lekker laag tempo, maar toch genoeg uitdaging. Sunpolis draait om een vogel die de zon achterna vliegt en een duistere wereld van licht moet voorzien. Dat doe je door niet de vogel, maar de zon te besturen. In dit universum is de zon een piepklein lichtgevend stipje, dat stuitert als het de grond raakt.

Elke keer dat de zon stuitert vliegt hij naar het hoogste punt, waarna hij altijd met een afwijking naar rechts weer begint met dalen. Als je op het scherm drukt daalt de zon sneller, en hoe harder die de grond raakt, hoe hoger de zon stuitert. De vogel volgt het zonnetje steeds met een beetje vertraging, en op die manier moet je door de levels zweven.

Ondertussen is het wel zaak om de vijanden, schaduwmannetjes, op de pakken door het zonnetje vlak naast ze te gooien. Daar verdien je dan weer licht mee waarmee je lantarenpalen aan moet steken. Een simpele insteek met nog simpelere besturing, maar door een zeer gevarieerd en bovendien prachtig vormgegeven level-aanbod blijft Sunpolis boeiend.

Download Sunpolis voor Android of voor iOS (gratis)